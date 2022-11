Violenza donne | foto gruppo governo davanti a P Chigi in rosso

- Un voto che arriva alla vigilia della giornata internazionale contro lasulle, che si celebra domani, quando i palazzi delle politica rimarranno illuminati di rosso, per ricordare le vittime, troppe, della: 104 dall'inizio ...Foto di gruppo del governo davanti a palazzo Chigi 'in rosso'. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro leistituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, infatti, la facciata è stata illuminata di rosso, con la proiezione dei nomi delle 104uccise dall'inizio dell'...(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2022 La facciata del Senato si è illuminata di rosso in ricordo delle vittime di femminicidio, in occasione ...La Fondazione Libellula nasce con lo scopo di agire su un piano culturale per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e la discriminazione di genere. Attraverso il proprio Network, Libellula ...