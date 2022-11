Svizzera - Camerun 0 - 0 diretta | LIVE Svizzera sfiora il vantaggio con Elvedi!

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il primo turno del girone G ai Mondiali: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per il primo turno del girone G dei Mondiali Qatar 2022. TOP: Elvedi, Vargas, Castelletto, Mbeumo FLOP: Embolo, ...... emozioni e sorprese nelle prime sfide dei Mondiali in Qatar dove oggi debutterà la, ... Sul prato dello stadio 'Al Janoub' di Al - Wakrah gli elvetici sfideranno il(ore 11) nel primo ...Inizia il Mondiale nel gruppo G, quello (anche) di Brasile e Serbia. Nel Camerun titolari Onana, Anguissa e Hongla. Davanti Choupo-Moting con Aboubakar in panchina. Svizzera con Sahqiri, Sow e Vargas ...Queste le formazioni ufficiali di Svizzera-Camerun, match valido per la prima giornata del gruppo G dei mondiali che andrà in scena a partire dalle 11:00: SVIZZERA (4-2-3-1): ...