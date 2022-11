Superenalotto oggi estrazione | numeri 24 novembre

Nessun 6 né 5+1: jackpot supera 315 milioni di euro I numeri dell'estrazione vincente del concorso deldi, 19 novembre 2022. La combinazione vincente: 25, 58, 66, 78, 81, 88; Jolly 76, SuperStar 3. Nessun 6 né 5+1, mentre in 7 hanno centrato il 5 portandosi a casa rispettivamente 43....in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del del concorso di... Estrazioni deldi giovedì 24 novembre 2022 Quote e vincite deldi giovedì ...Giovedì 24 novembre appuntamento con le estrazioni di Lotto e Superenalotto. Anche oggi nessun "6", nè "5+1". Il jackpot per il "6" sale a 315.700.000,00. L'attesa per la vincita dura da un anno e ...Nessun 6 né 5+1 al concorso odierno del Superenalotto, mentre in 7 hanno centrato il 5 portandosi a casa rispettivamente 43.256,20 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei ...