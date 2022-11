Star Wars Andor | svelata la prima scena già girata della Stagione 2

Star Wars Addicted

Oltre al ritorno di alcuni volti noti di Rogue One: AStory, nello show sono stati introdotti tanti nuovi personaggi, come il Kino Loy interpretato da Andy Serkis . Come ben sapete però, ...Andor , la nuova serie didisponibile su Disney Plus , dimentica le atmosfere tradizionali della saga, affidandosi invece alla scelta stilistica di Rogue One , uno degli spin off della Skywalker Saga, di cui la nuova ... Star Wars Andor seconda stagione: Gilroy parla del salto temporale, di K-2SO e della prima scena girata Star Wars Addicted La serie Andor è appena arrivata alla sua conclusione e i fan di Star Wars possono già gustarsi l'inizio di un nuovo progetto. Il 23 novembre 2022, ...Rian Johnson ha aperto alla possibilità di realizzare una serie tv per Star Wars, confermando il suo amore per il franchise.