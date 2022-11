Qatar 2022 | gruppo G | Svizzera-Camerun 1-0**

(Di giovedì 24 novembre 2022) Doha, 24 nov. (Adnkronos) - Lasi è imposta di misura 1-0 sul, nella gara valida per ilG dei Mondiali di Qatar. Stasera alle ore 20, andrà in scena l'altra gara del girone Brasile-Serbia. Il primo tempo della gara è vissuto di fiammate con gli africani che si sono resi più pericolosi con Toko Ekambi in due occasioni e con Hongla, mentre nel finale di tempo gli elvetici hanno sfiorato il gol con Akanji, ma il suo colpo di testa è terminato di poco al lato. Ad inizio ripresa ladi Yakin passa in vantaggio, al 48' servizio perfetto di Shaqiri dalla destra per Embolo che tutto solo al centro dell'area deve solo spingere in rete di piatto destro il pallone del vantaggio. Ilprova a reagire con Choupo-Moting al 58' ma l'attaccante del Bayern ...

Camerun 1990, Senegal 2002, Ghana 2010. Tre nazionali che non rappresentano soltanto il punto più alto della storia del calcio africano ai Mondiali, ma che sono legate da un'infinità di parallelismi e ...Nelle settimane dal 28 novembre al 9 dicembre, infatti, la soap non andrà in onda a causa dei mondiali di calcio che si stanno tenendo in. Al suo posto, Rai 1 trasmetterà partite e ...(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Janny Sikazwe colpisce anche ai Mondiali 2022 in Qatar. L'arbitro zambiano, designato per Belgio-Canada dopo i disastri combinati nella Coppa d'Africa nel 2021, è stato protagonista assoluto in ...