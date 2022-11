Wired Italia

La scomparsa di Jason David Frank ha sconvolto i fan e i suoi colleghi, che in queste ore stanno condividendo diversi post di tributo nei confronti della star di. Anche il protagonista di Shang - Chi, Simu Liu , ha voluto ricordare l'attore e artista marziale, e l'importanza che ha avuto nel periodo della sua infanzia. "Non ho ancora avuto modo ...Usa - E' morto ad Houston, in Texas, all'età di 49 anni l'attore statunitense Jason David Frank, famoso per aver interpretato il ruolo di Tommy Oliver nella serie tv '' (1993 - 1996) e nelle serie successive 'Zeo', 'Turbo', 'DinoThunder', fino a 'HyperForce' del 2018. Sospetto suicidio Il sito di ... Power Rangers, il toccante tributo per la morte di Jason David Frank Simu Liu, interprete di Shang-Chi nel MCU, ha voluto ricordare Jason David Frank, il protagonista di Power Rangers morto a soli 49 anni ...Simu Liu ha ricordato il compianto Jason David Frank con un post su Twitter, celebrandolo per l'importanza che ha avuto nella sua infanzia.