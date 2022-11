“Perché ho l’endometrio ispessito?”

Leggi su gravidanzaonline

Buongiorno dottore. Ho avuto un aborto in settimana 5/6, con endometrio a 10 mm. Al controllo nella settimana successiva era a 13mm, nella settimana ancora successiva 12mm (post ovulazione,avevo appena ovulato vedendo le perditine solite). Tutti mi hanno detto di stare tranquilla che non vedono nulla di anomalo e che ci saremmo visti dopo il primo ciclo ufficiale, ma leggendo qui e lì sembra che il mio endometriopossa anche essere un campanello di allarme per altre patologie. Che ne pensa? Grazie mille