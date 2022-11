Maroni | ok Cdm ai funerali di Stato

Saranno celebrati i funerali di Stato per l'ex ministro dell'Interno Roberto. Lo ha deliberato all'unanimità il Consiglio dei ministri. Le esequie sono in programma domani a Varese.Lo si apprende da fonti ministeriali, al termine del. L'ordine del giorno del Coniglio dei ministri approfondimento È morto Roberto, l'ex segretario della Lega aveva 67 anni All'ordine del ...Roberto Maroni durante la presentazione del libro ‘Stelle Cadenti’ (Roma - 2020-06-30, Luigi Mistrulli) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento ...All’ordine del giorno, viene spiegato, anche la delibera per i funerali di Stato per l’ex ministro Roberto Maroni che si terranno venerdì mattina a Varese Foto dall'archivio di Roberto Maroni con Matt ...