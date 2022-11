“Mai sottovalutare La violenza non è soltanto quella fisica”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 24 novembre 2022) “Hai presente quando accendi il camino con i tronchetti fini che senti lo scoppiettio della legna? Ecco io ricordo quel rumore, quello scoppiettio, dentro le mie orecchie quando il fuoco era arrivato in gola e il mio corpo andava a fuoco. Oltre al dolore disumano”. Così Valentina Pitzalis ricorda il 17 aprile 2011, giorno in cui il marito Manuel Piredda le diede fuoco per ucciderla nella sua casa di Bacu Abis, nel Sud Sardegna. Lei non morì, lui sì, carbonizzato nel rogo. Come è stato il processo di elaborazione di un fatto così grave? “All’inizio ho faticato tanto, adesso posso dire di aver superato la paura del fuoco. Ho consapevolezza che non è mio nemico”. Sei rimasta cosciente tutto il tempo, anche nella corsa in ospedale, ma quando ti sei chiesta che fine avesse fatto lui? “Io ricordo il carabiniere che mi ha soccorso che ha detto questa frase: ‘Qui c’è un cadavere e ci sei tu ...