“La violenza sulle donne è insostenibile” | Engie e il Comune di Fiumicino illuminano di rosso il Ponte 2 Giungo

(Di giovedì 24 novembre 2022)– Sarà illuminato simbolicamente diuno dei luoghi più noti della città per dire che lacontro le. L’iniziativa, lanciata da, player di riferimento dell’energia e gestore dell’illuminazione pubblica cittadina, è stata accolta favorevolmente dall’amministrazione comunale che ha deciso di aderire accendendo, in occasione del 25 novembre, il2 Giugno di. Sensibilizzazione ma anche una presa di posizione chiara per sottolineare l’importanza dell’educazione al rispetto dellee il rifiuto di qualsiasi forma di abuso e discriminazione. “Laè #” è la campagna lanciata ...

Il programma, che questa sera per altro va in onda nella vigilia della Giornata internazionale contro ladonne, conduce dal 2007 una importante campagna di sensibilizzazione sui ...Domani, venerdì 25 novembre, sarà la Giornata internazionale contro ladonne . L'appuntamento è uno dei più importanti a livello politico per denunciare e alzare il velo contro i femminicidi ma anche contro le violenze fisiche e psicologiche alle quali ...Milano, 24 nov. (askanews) - Palazzo Chigi illuminato di rosso per due giorni contro la violenza sulle donne. Sulla facciata della sede del governo sono stati proiettati i nomi delle 104 donne uccise ...Abbattere il muro dell’indifferenza. Dire no alla violenza. Il 25 novembre, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, Fortis, l’associazione senza scopo di lucro ...