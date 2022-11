Leggi su iltempo

(Di giovedì 24 novembre 2022) La Germania perde con il Giappone nella partita d'esordio ai Mondiali in Qatar, ma riceve gli applausi del mondo del calcio per aver inscenato la protesta prima dell'inizio della gara. I giocatori tedeschi, in polemica con la Fifa, hanno fatto il gesto di essere stati "ammutoliti", uno scatto diventato subito virale.