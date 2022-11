Iezzo | “Meret leader silenzioso Il Napoli ha tutto | perché dovremmo preoccuparci?”

(Di giovedì 24 novembre 2022) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” , è intervenuto Gennaro, ex portiere del. Queste le sue parole: “? Solo chi ha fatto lo stesso ruolo ed ha vestito la maglia delriesce a capire lo stato d’animo del portiere. Non ci sono mai state da parte di nessuno perplessità sul valore di questo ragazzo che oggi sente la fiducia dell’allenatore, dei compagni e della gente. L’acquisto di Sirigu? Penso che sia stato importante, ilè riuscito a comprare un giocatore di grande valore. Peravere alle spalle un portiere esperto, pronto a darti consigli è una cosa importante. Sulle prestazioni positive dic’è anche lo zampino di Sirigu. La sosta per i Mondiali? Quando ricomincerà il campionato capiremo se ...

