GfVip | George Ciupilan cede al pianto | la toccante scena fa discutere i fan

Leggi su ildemocratico

(Di giovedì 24 novembre 2022) Quest’anno il Grande fratello sta regalando numerose emozioni. Questa volta è il turno diil quale non è riuscito a resistere alle emozioni e si è lasciato andare ad un copioso. Ma che cosa è successo? Dalla casa più spiata d’Italia,ha avuto la possibilità di incontrare una persona a lui conosciuta, un uomo che però gli ha reso difficile l’infanzia.foto rete ildemocratico.comÈ stata questa però una scelta che non tutti hanno approvato in quanto, sulla produzione del reality show, si è abbattuta una bufera molto grande. Le lacrime dietro le telecamere del Grande Fratello Vipsi è trovato quindi faccia a faccia con il padre, un uomo che gli ha reso difficile ...