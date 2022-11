Gabiano Alessandria | donna uccisa a coltellate | arrestato il figlio

Asti, padre uccide figlio al termine di una lite DURANTE MAREGGIATA Costiera Amalfitana, turista uccisa da un'onda FERITI Autobus contro tir a San Donato Milanese LO SCUDO Il Mose 'salva' Venezia ...Una donna di 53 anni è stata uccisa dal figlio al culmine di un litigio. La tragedia familiare si è consumata mercoledì sera a, piccolo centro in provincia di. Per l' omicidio è stato arrestato il figlio 25enne della vittima, che avrebbe trafitto la madre con un coltello. Al momento non sono noti ...Una donna di 53 anni è stata uccisa a Gabiano, piccolo centro della provincia di Alessandria. I carabinieri hanno arrestato il figlio, venticinquenne. Il giovane avrebbe trafitto la madre con un ...Una donna di 53 anni è stata uccisa dal figlio al culmine di un litigio. La tragedia familiare si è consumata mercoledì sera a Gabiano, piccolo centro in provincia ...