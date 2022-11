Finals Coppa Davis | Sonego | “Ho giocato una partita tatticamente perfetta”

(Di giovedì 24 novembre 2022) “Sono entrato in campo molto convinto, lui lo conosco. Sono stato aggressivo, volevo fare gioco e mettergli pressione, ho mantenuto livello molto alto per tutta la. Sono uscito da situazioni difficili grazie al mio servizio, sono contento”. Queste le prime parole di Lorenzodopo la straordinaria vittoria contro Frances Tiafoe che regala il primo punto all’Italia nel quarto di finale dicontro gli Usa, in corso di svolgimento a Malaga. “Ho retto lo scambio molto bene – ha sottolineato ilre piemontese ai microfoni di Sky Sport – appena mi dava l’opportunità di comandare cercavo di entrare subito dentro e comandare. Houna, adesso pensiamo alla squadra perché ...

... numero 9 del mondo reduce dalle dispendiose Atp, mentre il match di doppio si terrà successivamente tra l'accoppiata Bolelli - Fognini e il duo Usa composto da Sock e Tiafoe.Davis: a ...... dalle ore 10) e che mette in palio il pass per la semifinale diDavis . Arrivata alledi Malaga senza Matteo Berrettini e Jannik Sinner , stelle della squadra ferme per infortunio, la ...Dalla prima Coppa del Mondo, disputatasi nel 1934 in Uruguay ... nel 2002 il Giappone riesce ad arrivare agli ottavi di finale, passando il gruppo eliminatorio con Belgio, Tunisia e Russia. Anche in ...MALAGA (SPAGNA) - Sonego supera Tiafoe 6-3 7-6 e porta avanti l'Italia nei quarti di finale di Coppa Davis. Grande equilibrio iniziale. Nel sesto game, però, l'azzurro è praticamente perfetto: lascia ...