Autonomia differenziata e appalti Pnrr | cosa teme di più il sindaco Manfredi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Energia e scuola: questi sono i due temi che più preoccupano ilGaetanoa proposito della riforma sull’. Per il primo cittadino di Napoli dovrebbero restare appannaggio dello Stato centrale e non passare nelle mani delle Regioni perché per loro occorrono “grandi politiche nazionali”.lo ha spiegato nel corso di una intervista che ha dato al meeting dell’Anci, l’associazione italiana dei comuni, che si sta svolgendo a Bergamo. “Io credo che l’in sé sia un valore – ha spiegato il– ma bisogna chiedersi persi fa. Temi come quello energetico e della scuola non possono essere affidati ad enti piccoli: hanno bisogno di una visione più grande. ...