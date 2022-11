Ambiente | Pichetto Fratin | “Price cap da rivedere o l’Ue farà un regalo a chi specula sul gas”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il ministro: "Oltre ai rigassificatori di Piombino e Ravenna ne servono altri tre-quattro. Il traguardo sono le emissioni zero nel 2050 ma nel frattempo acceleriamo anche sulle trivelle fino a 12 miglia dalla costa"

Suonano come una bocciatura le parole di GilbertoFratin , a margine dell'Open Summit sul clima organizzato da Green&Blue e a poche ore dal Consiglio dei ministri dell'energia che oggi ...A conti fatti, per l'Italia il cap Ue così com'è "rischia di essere inefficace, una pura bandiera" che, ha argomentato il ministro dell'e della Sicurezza energetica, Gilberto, ...Il ministro: "Oltre ai rigassificatori di Piombino e Ravenna ne servono altri tre-quattro. Il traguardo sono le emissioni zero nel 2050 ma nel frattempo ...BERGAMO - «Noi siamo il secondo Paese manifatturiero d’Europa e l’automotive e il piu grande settore italiano, con 280mila persone coinvolte, che salgono a oltre due milioni ...