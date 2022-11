Amazon | possibili licenziamenti anche in Italia | “Ci saranno aggiustamenti non indiscriminati”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Le voci ancora non confermate di un taglio di 10mila dipendenti nella struttura “corporate” dia livello globale, specie negli Usa, preoccupanola divisionena dell’azienda, che conta circa 17mila occupati. Mariangela Marseglia, vicepresidente e country managere Spagna, intervenendo all’assemblea dell’Anci a Bergamo ha spiegato: “Dopo aver tanto assunto, stiamo avviando un processo di verifica generale,per il nuovo contesto economico, che potrebbe sfociare nei primi mesi del 2023 in, che nel caso non”. In“come gruppo abbiamo investito oltre 10 milioni in sicurezza nel 2021 – ha precisato Marseglia – e abbiamo coinvolto 20mila piccole ...

Ne parliamo con Simone Severini, responsabile delle tecnologie quantistiche di Amazon Web Services (... All'entanglement quantistico, e alle sue applicazioni, è dedicato un articolo nel numero ...Mentre emergono e per ora non sono confermate ipotesi di circa 10mila licenziamenti nella struttura 'corporate' di Amazon, specie negli Usa, 'aggiustamenti' sui livelli di personale sono possibili anche in Italia.