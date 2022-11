Tutti i vantaggi di una Sanità digitalizzata Parla Brandolese Doctolib Italia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “Ci troviamo in un momento storico forse irripetibile, che non possiamo non considerare”, racconta a Formiche.net Nicola, ceo di, sulla digitalizzazione della. La pandemia ha avviato già un notevole cambiamento, ma ora “serve il coinvolgimento digli attori sociali per tradurre gli obiettivi del Pnrr per migliorare nel concreto la vita dei cittadini”. Il digitale inrappresenta non solo un’opportunità ma una premessa necessaria per un Sistema sanitario Nazionale moderno e di qualità. In quali ambiti e in che modo le soluzioni digitali possono aiutare i professionisti sanitari, i cittadini e il sistema sanitario nel suo complesso? L’innovazione digitale è cruciale per un Sistema Sanitario Nazionale moderno ed efficiente per i cittadini. ...