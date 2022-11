Tutti a disagio quando la signorina balbuziente tenta di cantare – secondi dopo sonoro applauso non finisce mai

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Seguire i propri sogni indipendentemente da ciò che gli altri amano o pensano è così ammirevole. Ci vuole molto coraggio e forza, ma ciò che finalmente si può raggiungere valegli ostacoli del mondo. Amanda Mammana ha lottato a lungo con la balbuzie. Ci vuole tempo e impegno per pronunciare quello che vuole dire, e sfortunatamente nonhanno la pazienza di capirlo. Ma anche se molte persone sono agitate e tese sui loro posti appena prima che Amanda cominci anel “Got Talent” americano, lei ci prova comunque – impeccabilmente. Amo davvero la musica e non sopravviverei un giorno senza di essa. È lì come un amico fedele nella buona e nella cattiva sorte. La musica non giudica mai, invece ti sostiene e ti spinge avanti nella giusta direzione con nuova energia e ispirazione. Per Amanda Mammana, di ...

