Tony Khan su Wardlow | “Ha buone possibilità di diventare il futuro del Wrestling”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tutte le compagnia dinel mondo investono i loro soldi, e il loro sacrifici, con un unico obiettivo in mente: creare la futura star. La AEW, federazione di proprietà del magnate, non fa alcuna differenza. Durante il podcast “AEW Unrestricted“, il CEO della All Eliteha dichiarato di avere in mente chi potrebbe essere ildella sua compagnia, ed il suo nome è. The face of the company Michael Austinha da subito catturato l’immaginario dei fan, che spesso lo hanno accostato, per possenza ed esplosività, al Batista e al Goldberg degli anni d’oro. “Credoprobabilmente” ha confidatoalla domanda su chi potesse ritenere ildella AEW, “In ...