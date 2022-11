Sampdoria | interesse per Joao Pedro

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Lavuole riportare in Italia, attaccanrte ex Cagliari attualmente in Turchia al Fenerbahce Secondo quanto riportato da alcuni media turchi, potrebbe essere giù finita l’avventura dial Fenerbahce. L’ex Cagliari si era trasferito nella squadra gialloblù in estate doppo la retrocessione in Serie B del Cagliari. L’DELLA– La squadra blucerchiata per sistemare una situazione difficile in attacco ed in classifica avrebbe giù richiesto il prestito dell’ex Cagliari fino a giugno. L'articolo proviene da Calcio News 24.