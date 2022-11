“Ricoverato | sono stati costretti” GF Vip 7 | la scoperta choc su Daniele Dal Moro

(Di mercoledì 23 novembre 2022)Dalrompe il silenzio. Il pubblico del programma ha appreso dell’improvviso ricovero del gieffino, che solo dopo ha spiegato il motivo della sua assenza a Giaele De Donà e Edoardo Tavassi “Che mi sentivo? Non posso dire. Sapeste cosa mi è successo. Vi dico solo che ho passato la notte in bianco. Sì è vero,andato a letto dopo le nove e mezza”. Poi il motivo del ricovero nel dettaglio spiegato dal diretto interessato.Dalspiega il motivo del ricovero. Le parole al GF Vip 7 rassicurano dopo un momento di forte preoccupazione per le condizioni di salute del concorrente: “Adessoanche raffreddato.stato a letto qua due minuti, poiandato da loro. Se è un malessere fisico o emotivo? Sì dai fisico, mi hanno ...

In questo caso sì ci sta una battuta: ogni volta che qualcuno della Lega fa una proposta di legge, un costituzionalista vienein terapia intensiva, (non me lasentita di farlo morire).... ' Mi hannod'urgenza in ospedale eandato in ambulanza. Non posso parlarne ma è stata una notte brutta,andato a letto alle nove e mezza del mattino '. Diversi gieffini hanno ...La titolare per le disabilità porta al convegno la certezza dei nuovi aiuti alle famiglie in difficoltà. Pandemia: i dubbi di Cartabellotta, la scommessa di Brusaferro. Giannotti: "Avanti la ...Da oggi sul banco degli imputati il direttore del Servizio anziani comunale, la direttrice sanitaria e l’allora capocure della struttura ...