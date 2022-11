Ricciardo test driver per la Red Bull

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La RedRacing ha annunciato mercoledì di aver ingaggiato Danielcomeper il Campionato del Mondo di Formula 1 del 2023, e potenzialmente anche oltre. In questo ruolo assisterà la squadra neie nel lavoro al simulatore, oltre che in alcune attività commerciali. Sarà anche il primo a correre nel caso in cui uno degli attuali piloti del team, Max Verstappen e Sergio Perez, dovesse saltare una gara.prima di essereha perso il suo posto alla McLaren alla fine della stagione 2022 e, non essendo riuscito a trovare un altro posto, stava guardando alla fine della sua carriera in F1. Tuttavia, il nuovo ruolo lo terrà occupato e in forma, mentre continua il suo obiettivo di ...