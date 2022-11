Reggio Calabria | uomo ucciso a colpi arma da fuoco

Si trovava dentro l'abitacolo della Fiat Silo di cui era proprietario Francesco Fiume, 44 anni, assassinato alle 14 circa a Catona, estrema periferia nord di. La vittima risiedeva nella stessa zona. Diversi i colpi di pistola che lo hanno centrato nel luogo in cui è stato ammazzato, via Francia. Sulla base delle ricostruzioni effettuate ...In merito alla possibile demolizione del ponte con verricello della stazioneMare , il Presidente di Incontriamoci Sempre, Pino Strati , lancia un appello : "ha rappresentato la storia del traghettamento dei treni per Messina Marittima, già da primi del 900". ...“Spero fortissimamente che si faccia l’alta velocità ferroviaria. Non sono molto fiducioso sul fatto che questa opera si faccia in tempi ragionevolmente brevi. Peraltro è finanziata soprattutto con il ...REGGIO CALABRIA/ Un uomo, Francesco Fiume, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Catona, frazione alla periferia nord di Reggio Calabria. Sul posto, per le prime indagini, è intervenuta la polizia ...