Qatar 2022 | gruppo F | Marocco-Croazia 0-0**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Al Khor, 23 nov. - (Adnkronos) - Pareggio per 0-0 tranel match valido per ilF dei mondiali di Qatar, disputato all'Al-Bayt Stadium di Al Khor. Alle 20 in campo Belgio e Canada nell'altro match del girone.