Overwatch 2 | in arrivo il gameplay trailer di Ramattra

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il nuovo eroe tank di2,, è pronto a mostrare le sue abilità nel nuovoinprossimamente Blizzard Entertainment ha annunciato che il prossimo eroe di2,, il leader del Settore Nullo, riceverà il suo primoil 26 novembre. Il video fornirà un primo sguardo alle abilità del nuovo Tank in azione. Come con Kiriko, i giocatori dovranno raggiungere il livello 55 sul Battle Pass per sbloccarlo. In alternativa, sarà possibile ottenerlo immediatamente acquistando il il Premium Battle Pass.è pronto a svelare le sue mosse nel nuovodi2 Oltre al ...