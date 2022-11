Manovra | se le cartelle le cancella la destra “strizza l’occhio agli evasori”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) 00:00, la Meloni: “Non inseguo il consenso”. Fubini, filo rosso dellala cautela. 04:42 Immancabile commento della Fornero: “Lasi piega alla linea europea”. 06:31 Per Roberto Fico la tenuta sociale è a rischio. Se lo dice lui! 07:10 Repubblica sceglie di difendere ora il reddito di cittadinanza e parla di scontro totale. 09:15 E poi c’è il mitico Bonomi, caso più unica che raro di presidente della Confindustria senza industria, che si fa intervistare dalla Stampa rossa e ci spiega che questaè senza visione: parla lui. 13:30 Per Minzolini è unasenza guizzi. 14:39 A chi girano i Meloni, e lo scontro in conferenza stampa by Sallusti su Libero. 16:23 Formigli sulla Stampa si sente Saviano. 18:00 Il Sole 24 ore e la nota sugli extraprofitti. 20:42 Il ...

FOTOGALLERY ©LaPresse Continua gallery %s Foto rimanenti Economia, rottamazionee pace fiscale: come funziona Prevista la cancellazione dellefino al 2015 che hanno un ...A dirlo, in riferimento allavarata dal Cdm lunedì sera, il viceministro dell'Economia, ... "Ecco perchè cancelliamo lefino a mille euro notificate fino al 2015, mentre per le altre si ...ROMA (ITALPRESS) – “La tregua fiscale, che non riguarda solo cartelle, intende riequilibrare il rapporto fisco-contribuente. E non ci sono condoni. Prima delle cartelle, partiamo dalle dichiarazioni."Un brodino": così Mario Giordano ha riassunto la Manovra della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei suoi ministri ...