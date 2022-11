LIVE Germania-Giappone 1-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | i nipponici pareggiano con Doan!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77? Ha azzeccato i cambi Moryiasu: Doan, Mitoma, Minamino e Tomiyasu sono entrati alla grande. 75? HA SEGNATO IL!! RITSU! Minamino appena entrato si fa parare il diagonale con il sinistro da Neuer, ma a rimorchio arriva Doan e non sbaglia! 73? OCCASIONE COLOSSALE PER IL! Ito aggancia il pallone e tira con il destro: Neuer para. Kamada arriva sulla ribattuta e conclude alto a porta vuota 72? I muscoli di Endo: tiene il pallone e non se lo fa sradicare, fino a subire fallo. 70? CHE PARATE DI GONDA! Ipnotizza Hofmann, il colpo di testa di Gnabry e anche la ribattuta dello stesso Gnabry. Ilrimane in piedi. 69? Grande scatto di Sakai che riceve il lancio di Yoshida: sponda, ma viene sporcato in angolo il tiro di ...