La controproposta del Pd sulla manovra |   Salario minimo ed equo compenso

(Di mercoledì 23 novembre 2022) AGI -, taglio al cuneo fiscale,per gli autonomi. Sono una parte delle controproposte del Partito Democratico alla legge di bilancio, presentata oggi dal governo Meloni, che i dem mettono nero su bianco in un documento. Nel dettaglio, i dem propongono un "pacchetto energia-ambiente decisamente più ambizioso" di quello dell'esecutivo. "Misure più coraggiose sul potere d'acquisto dei redditi e il lavoro. Misure per rilanciare gli investimenti e la crescita". Il capitolo "Energia e ambiente" si compone di "più risorse, aumentando aliquota e perimetro della tassazione degli extra profitti. Contratti di fornitura energia a prezzo calmierato. Tetto nazionale al prezzo dell'elettricità, per disaccoppiare il prezzo dell'elettricità prodotta da gas rispetto a quella prodotta da altre fonti. ...