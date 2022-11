(Di mercoledì 23 novembre 2022) Lo scorso 28 ottobre Elonha celebrato il suo acquisto di Twitter annunciando che “l’uccellino era libero”: il messaggio trionfale si riferiva alla missione, dichiarata dall’imprenditore, di riportare “la libertà d’espressione” nella piattaforma. Nei giorni seguenti, sono tornati online utenti che erano stati banditi per messaggi d’odio e violenti, da Kanye West a Donald Trump. Tra le migliaia di risposte che il tweet ha ricevuto ce n’era una particolarmente interessante: veniva dall’account di Thierry Bresson, il Commissario europeo per il mercato interno, che rispose con una precisazione: “In Europa, l’uccellino volerà secondo le nostre leggi”. Anche se non sembra, dietro a questo strambo scambio di messaggi in codice, si cela uno dei principali rischi per il social guidato da. L’Unione europea ha da poco approvato il Digital Services ...

Il Foglio

...pop idol di oggi la sovraesposizione sui social (a volte prescritta dalle major) è un... donne che hanno dovuto lottare, decadi prima di lei, con una società ancoratossica nel suo ...Se non fosse stato per il piano campagnaalto della strada, il 27enne di Monselice sarebbe ... Sapeva di aver corso un grande, ma in quel momento non riusciva ancora a dare un nome al fatto. Il pericolo più grande per Musk è far arrabbiare insieme l’Ue, Apple e Google