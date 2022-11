Il Black Friday degli smartwatch è qui

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Loè uno dei gadget candidati al titolo di miglior regalo di Natale 2022. Ne siamo super certi. Complice la convenienza delle offerte delsue smartband, comprare un orologio bello bello nella sua versione intelligente in questo momento è un affare da prendere al volo. Anche perché questo è un settore che ha visto un enorme sviluppo nel corsoultimi anni con l'introduzione di nuovi sensori, più funzionalità e processori ancora più potenti e in grado di gestire praticamente tutto. Questo ha consentito di rendere loun regalo (quasi) a colpo sicuro: sia perché sono sempre più desiderati, sia perché costano sempre meno in virtù dell'abbassamento dei prezzi dovuto alla maggior concorrenza all'interno del settore. La cosa più importante è ...

Parte ildi Longer, noto brand quando si tratta di stampanti 3D e incisori laser. Le offerte sono riferite a tre prodotti specifici, RAY5 10W Laser Engraver, LK5 PRO e Orange 4K , anche se non m ...Il2022 è finalmente arrivato, con sconti folli in migliaia di prodotti e store differenti che dureranno fino al 28 novembre. Nella nostra rassegna stampa dedicata vi abbiamo raccontato le ...Hai già pensato a tutti i regali per questo Natale Ti stai chiedendo cosa potresti regalare a chi ama lo sport e non si perde mai una ...(Adnkronos) - • Il numero di attacchi tramite Trojan bancari che rubano i dati di pagamento è raddoppiato nel 2022 rispetto al 2021, raggiungendo quasi 20 milioni di attacchi.• Nel 2022, gli esperti d ...