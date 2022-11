I Ditelo Voi arrivano in sala con il film “Tre uomini e un fantasma”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiArriva da domani in“Tree un” il nuovodel trio napoletano Ivoi. E’ la storia di Mimmo (Domenico Manfredi) un cinquantenne ossessionato dai giochi a premi. Quando vincerà, con metodi poco ortodossi, un weekend ‘all inclusive’ in una villa del ‘700, convincerà i suoi amici di sempre, Lello (Raffaele Ferrante) e Francesco (Francesco De Fraia) ad accompagnarlo. Li attenderanno eventi inspiegabili e ildi una bambina (Artemisia Levita) intenzionato a tormentarli. “Ilnasce da una scommessa vinta: portare in teatro uno spettacolo capace di divertire e allo stesso tempo spaventare lo spettatore in platea – spiega il trio, insieme da 25 anni, nelle note di regia – L’ ‘idea di realizzare un ...