Coppa Davis 2022 | Croazia-Spagna 1-0 | Borna Coric batte Bautista Agut e regala il primo punto ai croati

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Importantissima vittoria dinelsingolare del quarto di finale dicontro la. In quel di Malaga laribalta subito il fattore campo grazie al numero ventisei del mondo, che si è imposto in due set contro Robertocon il punteggio di 6-4 7-6 in poco meno di due ore di gioco. Un successo che potrebbe davvero spingere laverso la semifinale, visto che, anche in caso di sconfitta di Cilic con Carreno Busta, c’è sempre il fortissimo doppio Mektic/Pavic pronto a conquistare ildecisivo. Undavvero eccellente nei propri turni di servizio. Sono dodici gli ace messi a referto dal croato, tenendo anche l’83% di punti ...

Sonego aprirà giovedì la delicatissima sfida dei quarti dicontro gli Usa a Malaga contro probabilmente Tiafoe, o in alternativa Paul. Seguiranno il duello Musetti - Fritz e il doppio ...Invasione di campo durante la sfida tra Borna Coric e Roberto Bautista - Agut, nel primo match dei quarti ditra Croazia e Spagna . A Malaga, sul punteggio di 4 - 3, nel secondo set, due ragazze sono entrate in campo, incatenandosi alla rete. C'è stato bisogno dell'intervento di un buon numero di ...Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e il calendario completo delle semifinali delle Finals di Malaga di Coppa Davis 2022.Sommer sarà dunque regolarmente tra i pali, ma i tifosi elvetici tratterranno il respiro per tutti i 90’, proprio come avevano fatto con la schiena di Roger Federer in occasione della finale di Coppa ...