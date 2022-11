‘Ciccio Formaggio’ | riso di ‘macchietta’ fa buon sangue

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ciccio Formaggio è il titolo – già esilarante di per sé – di unanapoletana del 1940. Ma cos’è questa macchietta? A quale genere musicale appartiene? Innanzitutto, ciò che è certo è che quando sta per avere inizio una macchietta in teatro si fa magicamente silenzio, le orecchie s’appizzano, il collo e il busto ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

... vanta già una carriera ventennale accanto a grandi nomi come da Quique Dacosta in Spagna a..., che emozione! Martedì 15 novembre, saremo con Francesco Gubert, agronomo e Maestro ...... vanta già una carriera ventennale accanto a grandi nomi come da Quique Dacosta in Spagna a..., che emozione! Martedì 15 novembre, saremo con Francesco Gubert, agronomo e Maestro ...