Campionato di calcio | Daspo e sanzioni da parte della Polizia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) La DivisioneAnticrimine, sulla base degli accertamenti svolti dal personaleDigos e del Commissariato di Martina Franca, ha emesso, a firma del Questore di Taranto Massimo Gambino, ha adottato alcuni provvedimenti dinei confronti di tifosi ed elevatoamministrative a quattro tifosi per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. In particolare, si fa riferimento alla gara “Taranto F.C. 1927 –Foggia 1924” dello scorso 1° ottobre, valevole per ildi serie C girone C. In quell’occasione, un tifoso tarantino avrebbe indebitamente scavalcato la barriera che delimita il campo di gioco, invadendo lo stesso: nei suoi confronti, il Questore di Taranto ha applicato il provvedimento di D.A.Spo per la durata di 2 anni. In ...

Tuttocampo

...a causa di un'innata passione per il contrario " questo bruttomi fa dubitare della mia ritrosia per il gioco in sé. Me ne fa considerare le bellezze. Come dicevo, non è che ilnon ...... gara valida per la prima giornata del Girone G dei Mondiali del Qatar ;di inizio alle ore ... Il miglior risultato conseguito dalla Svizzera nelle fasi finali deldel mondo è l'... Risultati Tornei CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 ASC - Sardegna l'esterno della Juve che tanto bene ha fatto con la maglia bianconera soprattutto nelle ultime gare di campionato, potrebbe non esserci. Il problema muscolare alla coscia potrebbe verosimilmente ...PADOVA - Ha segnato sinora un solo gol, quello che ha chiuso sul 2-0 il derby di Trieste, unica vittoria nelle ultime nove giornate del Padova. Di sicuro non è il rendimento sotto porta che ...