(Di mercoledì 23 novembre 2022) Unaper centinaia di bambini affetti daper primee controlli, prescrizione di ausili eimportanti come la somministrazione della tossina botulinica che contrasta la spasticità. Gli effetti di tutto ciò sono devastanti:che smettono di camminare perché, senza la tossina, la muscolatura è talmente rigida da non permettere neppure la riabilitazione, altri costretti a stare su carrozzine diventate col tempo troppo piccole per chi cresce di settimana in settimana. LA SALUTE NON PIÙ DIRITTO – L’emergenza Covid inha reso evidenti lacune e disorganizzazione in ambito sanitario. Nessuno è risparmiato: a farne le spese sono anche i bambini che ...

Il Fatto Quotidiano

Filee biglietti rivenduti a prezzi astronomici aprono la strada a malumori e indagini. Un caso ... Le lunghe ore di, i problemi del sito e tutti gli impedimenti incontrati dagli Swifties ...Bambini senza visite e cure a Cagliari, nell'unico ambulatorio fisiatrico pediatrico dell'età evolutiva di tutta l'Isola lesono: un tutore per le gambe di un bambino disabile, la tossina botulinica da iniettare nel corpo di un bimbo spastico, una carrozzina o un paio di scarpe speciali per la postura. ... Attese infinite per visite e cure: in Sardegna una sola fisiatra per bimbi con patologie disabilitanti La recensione di Gungrave G.O.R.E., un nuovo e ultraviolento capitolo nella serie considerata da molti una gemma nascosta dell'era PlayStation 2.Bergamo a poco più di un mese dal Natale si veste a festa, le strade si riempiono di luminarie e mercatini, e si inizia il conto alla rovescia in grande stile. A giovare di questa calda atmosfera, non ...