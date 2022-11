(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – “Pazienti, polis – ovvero le partnership con le istituzioni – persone e pianeta: sono queste le ‘4p’ attraverso le quali leggiamo ilper una sempre maggiore. Questi 4 elementi scandiscono il primo Rapporto didie parlano della nostra visione di salute a 360°, una salute globale che va ‘oltre il farmaco’ e che vede strettamente legati il benessere delle persone con quello dell’ambiente e della società nel suo insieme”. Così Gianluca, Head of Public Affairs & Sustainability diItalia, a margine dell’incontro svoltosi nell’ambito della XXXIX Assemblea annuale di Anci in corso a Bergamo, durante il quale la multinazionale farmaceutica ha presentato il suo primo Rapporto di ...

La Sicilia

Il Ceo di Affari Pubblici e Sostenibilità all'evento Eunews - Gea: 'La sfida per chi fa ricerca farmaceutica è garantire il miglior livello di salute possibile, lasciando attivi i cittadini nella vita ...Gianlucaparla a true - news.it dell'impegno di, azienda di cui è Head Of Public Affairs, nella prevenzione L'articolo SDN. Gianluca): "Stiamo promuovendo con le Regioni nuovi modelli di medicina" proviene da True ... Ansalone (Novartis): "Nostro impegno per la sostenibilità passa per le 4p'" Così Gianluca Ansalone, Head of Public Affairs & Sustainability di Novartis Italia, a margine dell'incontro svoltosi nell'ambito della XXXIX Assemblea annuale di Anci in corso a Bergamo, durante il ...