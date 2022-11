Anche DAZN gioca la carta Black Friday | direttamente su Amazon

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Meno di due ore faha pubblicato la sua offerta speciale per il, una promozione realizzata in collaborazione con. Riguarda in sostanza l’acquisto a prezzo scontato di unaprepagata digitalePLUS da 3 mesi, che costa 40 euro in meno. C’è tempo fino a lunedì 28 novembre per approfittarne, ragion per cui scopriamo subito tutto quello che c’è da sapere. L’offerta deldipassa su: 3 mesi diPLUS scontati di 40 euro Si tratta di un’idea regalo niente male, da donare a chi segue lo sport magari per Natale. Ma prima di passare ai dettagli e alle modalità per approfittarne, due parole sulle carte prepagate di, oggetto ...