Ultime Notizie – Superenalotto oggi estrazione | numeri 22 novembre

(Di martedì 22 novembre 2022) Nessun ‘6’ né ‘5+1’ nell’deldi. Ecco la combinazione vincente: 14 – 22 – 23 – 35 – 41 – 64. Numero Jolly: 17. Numero Superstar: 14. Estratti invece sette ‘5’ da oltre 43mila euro ciascuno. Il jackpot per la prossimasale a 314 milioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo È Francesco Montanari il protagonista della nuova puntata di "Stories" ( ... Tra leesperienze, l'...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Dopo l’importante gara vinta in Eurolega e la confermata imbattibilità in campionato, domani si riparte per la Virtus Bologna con i doppi turni. Ad Atene riprenderà il ...Pediatri, medici di famiglia e sanità regionale lanciano l’allarme sulla risalita dei casi. Tra i più piccoli l’incidenza è di oltre 13 casi ogni mille.