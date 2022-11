' Ndrangheta | blitz Milano | procuratore ' violenza e affari i due volti dell' associazione'

(Di martedì 22 novembre 2022), 22 nov. (Adnkronos) - Lo spaccio di droga per reperire in nero i soldi da investire nel tessuto economico sano; le intimidazioni, il pizzo, le azioni violente per esercitare il potere sul territorio e non concedere spazio ai rivali. Sono questi i due'indagine, coordinata dalla Dda di, che ha portato a 49 misure cautelari eseguite dalla squadra Mobile guidata da Marco Calì. Nei confronti degli arrestati pendono 93 capi di imputazione tra cui l'a delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, detenzione e porto illegale di armi e intestazione fittizia di beni. A capoa locale di 'di Rho () risulterebbe Gaetano Bandiera, già condannato nell'operazione Infinito, e di ...

... 49 gli arresti La maxi operazione della Polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, ha portato all' arresto di 49 persone affiliate alla '. Ilha ...A svelare la novità dell'inchiesta per 'che ha portato a 49 arresti è Alessandra Cerreti, pm della Dda di Milano, presente in conferenza stampa.A Rho maxi blitz contro la 'Ndrangheta, colpito il clan Bandiera. Per la prima volta in Lombardia tra i capi c'era anche una donna.La maxi operazione della Polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, ha portato all’arresto di 49 persone affiliate alla ‘ndrangheta. Il blitz ha decapitato la “Locale di Rho ...