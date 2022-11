Libia-Sahel. Perché l’Italia è interessata all’approccio integrato Ue

(Di martedì 22 novembre 2022) Sviluppare ulteriormente la dimensione regionale e rafforzare il dialogo e la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dele laè uno degli obiettivi cardine dell’Unione europea, che intende affrontare insieme la concatenata e complessa questione della sicurezza dell’area che va dal Sahara al Nord Africa, con diretti riflessi sul Mediterraneo e sull’Europa. Le nuove priorità strategiche dell’Ue per ilincludono la necessità di un approccio più completo e contestuale per affrontare l’instabilità regionale, in particolare il terrorismo. Sebbene il focus geografico principale rimanga sui Paesi del G5, la strategia su cui punta la Rappresentante speciale Ue per la regione, Emanuela Del Re, si concentra su un contesto regionale più ampio, che include la. Questo anche in ...

In questa ottica, la cooperazioneè fondamentale", ha detto all'ANSA Natalina Cea, capo missione dell'Eubam. Ad aprire e chiudere i lavori la rappresentante speciale dell'Ue per ...Questo l'argomento al centro della Conferenza regionale sulle operazioni transfrontaliere traal via oggi e domani a Tunisi, organizzata da Emanuela Del Re , rappresentante speciale ... Al via oggi la conferenza regionale sulla Libia e il Sahel promossa dell’Europa Libia e Sahel sono un tutt'uno regionale in cui l'aspetto geopolitico centrale in questo momento è dato dall'instabilità di entrambi i fronti regionali ...(ANSA) - TUNISI, 22 NOV - Si è aperta oggi a Tunisi la conferenza regionale sulla cooperazione transfrontaliera tra Libia e Paesi del Sahel. Organizzata dalla missione dell'Unione europea di assistenz ...