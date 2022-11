John Fitzgerald Kennedy | morfologia di un Assassinio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) Il 22 Novembre di 59 anni fa l’America perde la sua Innocenza. La bandiera bianca e azzurra delle Nazioni Unite è calata a mezz’asta. L’uomo che affermò «Il costo della Libertà è sempre alto, ma gli Americani lo hanno sempre pagato» pagò in prima persona rimettendoci la vita.viene assassinato a Dallas a soli 46 anni con tre colpi di fucile sparati da un unico cecchino Harvey Osvald mentre si trova a bordo della limousine presidenziale. Tutto accadde un Venerdì : l’uccisione disapeva che quel viaggio a Dallas si poteva rivelare davvero pericoloso. Affacciandosi dalla finestra della sua camera d’albergo la mattina stessa di quel venerdì disse «guardate il podio, con tutti quei palazzi intorno, i servizi segreti non sarebbero mai in grado di fermare chi volesse colpirmi». E aveva ragione, peccato però ...