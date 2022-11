(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –comunica che a causa di lavori disulla rete sarà costretta a sospendere l’erogazionedalle ore 14 alle ore 16 di Venerdì 25 Novembre in tutta Via. L’ente ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellullare che da telefono fisso 800511717 e che è possibile segnalare disservizi anche utilizzando l’App Myscaricabile gratuitamente sul proprio smartphone L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24.it

... custodia, guardiania edal Comune. E' quanto emerge dal verbale della seduta del 28 ... Occorrono, quindi,strutturali che passino dalla riduzione del numero dei dipendenti, ...... l'abusivismo edilizio, l'abbandono dei terreni d'altura, lo scavo di cave, le tecniche di coltura non ecosostenibili, la mancanza didei corsi d'acqua e gliinvasivi e non ... Interventi di manutenzione, Gesesa annuncia interruzione idrica in via Perinetto A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PISA NORD-ALLACCIAMENTO RACCORDO LUCCA VIAREGGIO VERSO FIRENZE Dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì ...Aumento multe stradali bloccato da gennaio 2023, aggiornamento in base all'andamento dell'inflazione previsto dal Codice della Strada.