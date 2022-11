IMAST compie 18 anni

Leggi su fmag

(Di martedì 22 novembre 2022) Festa grande per i 18, decisamente un’età simbolica, dell’, il primo Distretto di alta tecnologia dei materiali del Mezzogiorno d’Italia. L’appuntamento è per il 23 novembre a partire dalle ore 10.30 nella sala del Toro Farnese del Museo Archeologico di Napoli. Scelta non casuale per chi dice “siamo fatti anche noi della materia di cui sono fatti i sogni”, in un gioco di richiami tra passato e presente per puntare dritto al futuro. All’incontro, che si propone di ripercorrere le tappe salienti della storia del Distretto, fare il punto sul presente e delineare il futuro della ricerca per quanto riguarda specificamente i materiali compositi e polimeri applicata alla produzione industriale, interverranno i rappresentanti delle maggiori industrie e dei più accreditati enti di ricerca. Ricco e lungo l’elenco. In rigoroso ordine del programma, ...