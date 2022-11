Il Collegio 7 | Stasera la Settima Puntata del docu-reality di Rai2

Va in onda22 novembre alle 21:20 su Rai2 la settima puntata de Il7 che porta i ragazzi protagonisti molto più indietro nel tempo di quanto non avessimo visto nelle stagioni precedenti: l'anno ...Programmi, Fiction e Seriein TV Tra i principali programmiin tv vi segnaliamo: Calcio, Mondiali 2022: Francia - Australia , in onda dalle 20 su Rai 1 Il7 (docu - reality)...Il Collegio torna protagonista della prima serata di Rai 2 , oggi martedì 22 novembre , a partire dalle ore 21.20. Cosa deciderà il ...Scopriamo insieme le novità della settima puntata della nuova edizione de Il Collegio, in onda stasera 22 novembre su Rai2 in prima serata.