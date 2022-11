Grande Fratello Vip | Daniele Dal Moro spiazza e svela tutto | ' ' Ricoverato in ospedale | portato via in ambulanza' '

(Di martedì 22 novembre 2022)Dalè sparito per qualche ora dalVip e, pur non rivelando cosa gli è successo, ha ammesso di essere trasd’urgenza in

Daniele Dal Moro ha lasciato per alcune ore la casa di Cinecittà e il fatto non è passato inosservato ai fan delVip . L'ex tronista di Uomini e Donne, riapparso a poche ore dalla diretta su Canale 5, si è lasciato scappare il motivo della sua assenza: ricovero d'urgenza al pronto soccorso con ...Vi ricordate di Erica Piamonte La ex concorrente della 16esima edizione delNip ha avuto un appassionato avvicinamento con Taylor Mega e, in più di un'occasione, entrambe non ne hanno fatto mistero. Taylor Mega e Giaele, Erica Piamonte interviene ed è subito "...Daniele Dal Moro è sparito per qualche ora dal Grande Fratello Vip e, pur non rivelando cosa gli è successo, ha ammesso di essere trasportato d’urgenza in ospedale.E alla fine George ha deciso di perdonare il suo papà e di tendergli una mano: la sorpresa al Grande Fratello VIP ...