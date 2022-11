Gas | proposta Ue | price cap di 275 euro sui derivati Ttf del mese prima - 2

(Di martedì 22 novembre 2022) ... l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (Acer) pubblichera' immediatamente un avviso di correzione del mercato nella Gazzetta ufficiale dell'Unionepea e informera' ...

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin dice che il rigassificatore di Piombino si farà «perché serve al paese». Anche se il comune ha annunciato un ricorso al ...Sul price cap al gas, la proposta Ue è stata messa a punto per essere "pronti per il prossimo anno" e "tenendo conto del fatto che la situazione estrema" dei prezzi "come quella che si è verificata tr ...