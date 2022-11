F1 | test post stagionali Abu Dhabi | Ferrari al top al termine della mattina con Charles Leclerc

Tra i protagonisti dei- stagionali di Abu Dhabi in corso oggi ci sono anche dei piloti che hanno cambiato casacca, come Fernando Alonso . Lo spagnolo ha perfezionato il suo debutto con l'Aston Martin scendendo in ......sottoposta a, evidenziando un tasso alcolico di 0, 98 g/l, quasi il doppio del massimo consentito. Diventa anche tu sostenitore di SardiniaPost.it Care lettrici e cari lettori, Sardiniaè ...The capital city will require a negative PCR test result within 48 hours for people to enter public places such as shopping malls, hotels, government buildings from Nov. 24, city government ...PlanetF1 are on the ground at the Yas Marina circuit in Abu Dhabi to bring you all the latest from the post-season test.