De Siervo | “La pirateria uccide il calcio | chi lo fa sarà individuato e pagherà”

... lauccide il calcio. Il contesto soffre e ha perso il treno della globalizzazione: se ... Deelogia l'operato di De Laurentiis. 'È per definizione, come tutti gli altri grandi club ...1 Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A , è intervenuto a La Politica nel Pallone su Rai ... Capitolo. La Lega Serie A è sempre in prima linea. 'Ho voluto che ..."Vengono puniti gli organizzatori ma anche gli utenti, in un sistema che danneggia per oltre 300 milioni all'anno il calcio".L'amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato anche dell'interesse dei fondi americani per il Napoli.